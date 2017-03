Đại úy công an né trả nợ hơn 200 triệu đồng

Ngôi nhà bạc tỉ mà ông Lượng thuê ông Tài xây dựng



Ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hoàng Trân (Nha Trang) tố cáo đến Công an TP Nha Trang việc ông Lượng còn thiếu 205 triệu đồng tiền làm nhà nợ từ tháng 2-2012. Ông Tài vừa tiếp tục gửi đơn đến Thanh tra và giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị xử lý kết luận của Thanh tra Công an TP Nha Trang, buộc ông Lượng trả nợ. Theo đơn, đến nay ông Lượng vẫn cố tình dây dưa không trả nợ.



Trước đó tại kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 5-6-2013, Thanh tra Công an Nha Trang khẳng định: “Việc vợ chồng đồng chí Lượng còn nợ ông Tài 205 triệu đồng sau khi xây dựng nhà ở là có thật, thể hiện tại hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu và giấy chốt sổ nhận tiền ngày 17-2-2012.



Đồng chí Lượng có trách nhiệm khắc phục trả lại số tiền còn nợ cho ông Tài trong thời gian 1 tháng, không dây dưa kéo dài làm ảnh hưởng uy tín của lực lượng CAND, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an. Quá thời hạn trên, nếu đồng chí Lượng chưa giải quyết xong, Công an TP Nha Trang xem xét sai phạm và xử lý kỷ luật theo quy định của ngành”.



Ngoài vụ chưa trả nợ ông Tài, bản kết luận này còn xác nhận việc bà Huỳnh Thị Ngọc Trang (trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) tố cáo ông Lượng chưa trả nợ 15 triệu đồng cho bà là có thật, thể hiện tại biên bản làm việc ngày 10-1-2013 và giấy biên nợ ngày 8-7-2011 do chính tay ông Lượng viết.



Công an Nha Trang cho biết sẽ kiên quyết xử lý, không bao che cho ông Lượng



Theo V.T (TTO)