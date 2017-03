“Đại úy” Nhứt và món nợ hơn 4,3 tỷ đồng

Bùi Văn Nhứt (SN 1975, ngụ ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị nhiều người tố cáo lấy mác đại úy cảnh sát kinh tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc làm rõ số tiền đối tượng chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng. Dư luận và các nạn nhân chờ đợi Bùi Văn Nhứt trả giá cho việc làm trái pháp luật của mình, thế nhưng đã gần hai năm trôi qua, “đại úy” Nhứt vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

TỪ NHỮNG ĐƠN TỐ CÁO...

Ông Mai Tấn Tường (SN 1957, ngụ P4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm đơn tố cáo Bùi Văn Nhứt “ẵm” 1,885 tỷ đồng. Theo trình bày, ông là chủ quán Thúy trên đường Thủ Khoa Huân, P1, TP. Mỹ Tho, quen Nhứt từ năm 2008 do anh này thường ghé quán uống nước. Nhứt giới thiệu là trung úy, công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CSKT) Công an tỉnh Tiền Giang, vợ là chủ nhà thuốc tây Huỳnh Mai ở ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Theo tiết lộ, Nhứt còn làm thêm việc đáo hạn ngân hàng, lời rất nhiều.

Ngày 6-2-2009, Nhứt gặp ông Tường mượn tiền để mở rộng việc kinh doanh thuốc tây tại nhà. Biên nhận do chính Nhứt viết, ghi rõ: “Tôi tên Bùi Văn Nhứt, hiện đang công tác tại Phòng CSKT Công an Tiền Giang, có mượn của anh Tường 340 triệu đồng. Khi cần, anh Tường thông báo cho tôi trước 10 ngày, sẽ thanh toán đủ”. Sáu ngày sau (12-2-2009), Nhứt mượn tiếp 405 triệu đồng “để mở rộng kinh doanh tiệm thuốc và đáo hạn ngân hàng cho các công ty quen”. Cũng hôm ấy Nhứt yêu cầu ông Tường cho mượn thêm 1,14 tỷ cũng với mục đích trên. Điểm đáng lưu ý: cả ba biên nhận do tự tay Nhứt viết có nội dung giống nhau và đều ký tên, đóng dấu “đại úy Bùi Văn Nhứt”.



Đơn tố cáo đề nghị khởi tố của các chủ nợ

Bà Lê Thị Ngọc Diễm (SN 1972, ngụ ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành) làm đơn tố cáo Nhứt chiếm đoạt 1,52 tỷ đồng. Trong đơn, bà trình bày: xuất phát từ việc quen biết Nguyễn Thị Huỳnh Mai (SN 1977), chồng Mai là Bùi Văn Nhứt nhiều lần gặp bà hỏi mượn tiền để đáo hạn nợ ngân hàng cho một số công ty quen và đưa ra điều kiện khi xong việc sẽ chia cho bà Diễm một phần lợi thu được. Ngày 25-4-2009, vợ chồng Nhứt gặp bà Diễm mượn 200 triệu đồng, hẹn 3 ngày sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi, biên nhận do hai vợ chồng cùng ký tên. Đến hẹn, hai người mượn tiếp 570 triệu đồng đáo hạn ngân hàng và chuộc giấy tờ đất, thể hiện bằng biên nhận 400 triệu đồng do vợ chồng cùng ký tên và 170 triệu đồng do vợ Nhứt ký. Cũng với lý do “đáo hạn ngân hàng”, ngày 30-4-2009 vợ chồng Nhứt mượn của bà Diễm thêm 450 triệu nữa, hẹn 10 ngày thanh toán vốn và lãi. Đến 5-5-2009, vợ chồng Nhứt lại mượn thêm 300 triệu đồng, biên nhận do Mai ký. Tất cả đều có đóng dấu “đại úy Bùi Văn Nhứt” và “Nhà thuốc Huỳnh Mai”.

Một chủ nợ khác là Trương Thị Ngọc Dung (SN 1978, ngụ thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang) cũng làm đơn tố cáo Nhứt chiếm đoạt 1,035 tỷ đồng. Bà Dung và vợ Nhứt là chỗ bạn bè quen biết. Ngày 14-4-2009, vợ chồng Nhứt hỏi vay bà 400 triệu đồng để “đáo hạn ngân hàng, hẹn đến ngày 29-4-2009 sẽ thanh toán đủ vốn, lãi. Và cặp vợ chồng lừa đảo này lại tiếp tục điệp khúc “mượn” rồi hứa. Cả ba biên nhận cùng ký tên, đóng dấu “đại úy Bùi Văn Nhứt” và “Nhà thuốc Huỳnh Mai”.

Trong đơn tố cáo, ông Võ Minh Quang (SN 1971, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM) trình bày: lợi dụng chỗ quen biết, Nhứt mượn của ông 300 triệu ngày 4-4-2009 để kinh doanh thuốc tây, hẹn chiều 12-4-2009 trả. Thấy Nhứt là công an, vợ chồng lại có tiệm thuốc tại nhà nên ông tin tưởng cho mượn. Đến hẹn, ông điện thoại thì Nhứt tắt máy, lánh mặt.

Ngoài bốn người làm đơn tố cáo, Nhứt còn vay mượn của một số người khác 980 triệu đồng thể hiện bằng các “biên nhận”. Tổng số tiền mà Nhứt vay mượn lên đến 5,7 tỷ đồng.

RA NƯỚC NGOÀI LÁNH NỢ

Do mất khả năng chi trả nên ngày 6-5-2009 Nhứt chạy đến thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia để lánh mặt khoảng một tuần, sau đó điện thoại về gặp một số chủ nợ yêu cầu họ gửi đơn đến cơ quan pháp luật để được giải quyết (?!). Ngày 14-5-2009 Nhứt về nước, báo cáo sự việc với đơn vị.

Bùi Văn Nhứt là trung úy, cán bộ Phòng CSĐTTP về TTQLKT và CV Công an Tiền Giang. Nhận đơn, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo phòng khẩn trương làm rõ. Xét thấy hành vi của vợ chồng Bùi Văn Nhứt có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Ban giám đốc công an tỉnh ra quyết định số 392/QĐ-CAT-PX13 ngày 31-5-2009 kỷ luật Bùi Văn Nhứt bằng hình thức “tước danh hiệu công an nhân dân”. Ngày 14-7-2009, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy công an tỉnh ra quyết định số 104/QĐ-ƯBKT khai trừ Đảng đối với Bùi Văn Nhứt, chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT công an làm rõ.

Thừa nhận có vay của các ông bà Tường, Diễm, Dung, Quang hơn 4,7 tỷ đồng, đã cấn cho bà Diễm nền đất trị giá 400 triệu, còn lại hơn 4,3 tỷ mất khả năng chi trả, Nhứt khai thấy cấp bậc trung úy chưa đủ “ép phê” nên lên TPHCM thuê khắc tên “đại úy Bùi Văn Nhứt” mang về đóng vào các biên nhận vay tiền để tạo lòng tin. Đối tượng cũng thừa nhận đã bỏ đơn vị, xuất cảnh trái phép sang Campuchia lánh mặt.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xét thấy hành vi của Bùi Văn Nhứt có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang có công văn đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Văn Nhứt để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh có công văn phúc đáp, cho rằng “chưa đủ căn cứ để quy kết Bùi Văn Nhứt phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 10-6-2011, Viện KSND tối cao cũng có văn bản nêu quan điểm: Nhứt có hành vi gian dối để vay tiền nhưng không chứng minh được có ý thức chiếm đoạt và dùng tài sản vay vào mục đích bất hợp pháp hoặc bỏ trốn, do vậy việc vay mượn trên là quan hệ dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án...

Vì quan điểm này, suốt gần hai năm vợ chồng Bùi Văn Nhứt sống nhởn nhơ trên nỗi đau người khác khiến dư luận tại Tiền Giang bức xúc...

Theo HUY VĂN (CATP)