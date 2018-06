Đắk Lắk: 2 cha con bị bắn, chém trọng thương

Chiều 5- 6, UBND xã Ea Rốk, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ súng và chém nhau khiến hai cha con bị thương.



Ông Hầu Thanh Bình đang điều trị vì vết đạn bắn vào người

Theo thông tin từ lực lượng công an xã Ea Rốk, Khoảng 16 giờ ngày 4 - 6, ông Hầu Thanh Bình (54 tuổi, thôn 14, xã Cư Kbang, H.Ea Súp) cùng con trai là Hầu Seo Tướng (16 tuổi) đến khoảnh 7, thuộc lâm phần Công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk để làm rẫy.



Tại đây, cha con ông Bình đã xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp ranh giới đất với anh em Giàng Seo Sếnh (27 tuổi) và Giàng A Thành (16 tuổi, cùng trú thôn 16, xã Cư Kbang).

Khi hai bên đang cãi nhau thì Sếnh bất ngờ dùng súng tự chế (loại súng bắn đạn hoa cải) bắn 1 phát khiến ông Bình bị thương ở đùi phải. Thấy cha gặp nguy hiểm, con trai ông Bình lại căn ngăn thì bị em trai của Sếnh dùng rựa chém đứt lìa ngón tay cái. Hai cha con bỏ chạy và nhập viện cấp cứu sau đó.

Qua trao đổi, ông Bình cho biết, hôm xảy ra vụ việc, Sính đòi chia đất để bán nhưng ông không đồng ý. Sau đó, ông Bình đòi báo công an vì đó là đất của lâm trường (tức Công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk) nên bị Sính bắn.

Công an xã Ea Rốk đã báo cáo lên Công an huyện Ea Súp. Đến ngày 5 - 6, lực lượng Công an, Viện KSND cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan.