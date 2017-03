Đắk Lắk: Bắt nhóm chuyên trộm cắp dây điện

Theo thống kê của các lực lượng chức năng, chỉ tính từ tháng 6 đến giữa tháng 9/2007, trên địa bàn huyện Ea H'leo, Đắk Lắk đã xảy ra trên 50 vụ cắt trộm đường dây điện thắp sáng của dân.

Các tuyến đường điện bị mất cắp đều là dường điện thắp sáng được kéo về những thôn buôn vùng sâu, vùng xa theo Chương trình 168 của Chính phủ nên đã gây rất nhiều bức xúc cho nhân dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số, ảnh hưởng lớn đến ANTT.

Bọn trộm thường lợi dụng những lúc đêm hôm khuya khoắt ở những đoạn đường vắng vẻ, hoặc những đường điện đi qua các rẫy cà phê, cao su… xa khu vực dân cư để cắt trộm rồi nhanh chóng tẩu thoát. Do địa hình rộng, phức tạp, lực lượng tuần tra mỏng nên mặc dù đã được tăng cường nhưng phải bất lực trước những vụ trộm liên tiếp xảy ra.

Sau nhiều ngày kiên trì mai phục, đón lõng, đêm 16/9, lực lượng tự vệ ở buôn Chứ, xã Ea Sol đã phát hiện một nhóm đối tượng đang vận chuyển dây điện trên nhiều xe máy.

Khi phát hiện có lực lượng tuần tra, bọn chúng đã bỏ chạy, để lại hiện trường 2 xe máy, hơn 800m dây điện lõi đồng, lõi nhôm các loại cùng nhiều dao rựa, kìm cắt.

Lần theo dấu vết của các đối tượng này, những ngày sau đó, Công an huyện Ea H'leo và ban Công an xã Ea Ral đã bắt được Trần Văn Dũng, 17 tuổi; Vũ Viết Mạnh, 17 tuổi; Phan Quốc Tuấn, 18 tuổi; Lữ Văn Trung, 18 tuổi và Hồ Viết Anh, 17 tuổi, đều trú ở xã Ea Ral, huyện Ea H'leo. Đây là nhóm đối tượng thường tụ tập chơi bời ăn nhậu, gây rối trật tự, đã nhiều lần bị Công an xã nhắc nhở.

Cả nhóm khai nhận đã gây ra rất nhiều vụ trộm cắp dây điện thắp sáng trên địa bàn huyện Ea H'leo để lấy lõi đồng, nhôm bán. Hằng đêm, chúng tụ tập lại với nhau để bàn bạc xác định địa điểm trộm cắp, khi đi, chúng còn mang theo dao rựa để chống trả nếu bị người dân phát hiện truy đuổi.

Ngoài ra, tên Dũng còn cầm đầu một nhóm khác trên địa bàn huyện gây ra hàng chục vụ trộm cắp dây điện, cạy cửa trộm tài sản, trộm cắp xe máy và đánh nhau trên địa bàn. Dũng còn tham gia vào vụ chém nhau theo kiểu xã hội đen ở khu vực Xí nghiệp Chế biến gỗ Trường Thành ở xã Ea Ral làm chết 4 người vào đầu năm 2007 và đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã toàn quốc.

Cũng qua lời khai của bọn chúng, Công an huyện Ea H'leo đã làm rõ được 2 đối tượng chuyên tiêu thụ dây điện chúng trộm cắp là Huỳnh Thị Bích Lan và Diệp Thị Thanh Thảo cùng trú ở xã Ea Ral, huyện Ea H'leo.

Hiện nay, Công an huyện Ea H'leo đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ những vụ việc khác do nhóm này gây ra và các đối tượng liên quan khác để xử lý.