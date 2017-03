Dăk Lăk: Côn đồ chém chết công an xã

Tối 26-5, tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc (Dăk Lăk), có hai nhóm thanh niên khoảng 30 người dùng hung khí đánh nhau. Anh Nguyễn Đình Long, công an viên xã Vụ Bổn, tới can ngăn đồng thời điện thoại báo tin để lực lượng công an xã đến giải quyết. Lập tức, một số thanh niên hung hãn đã tấn công, chém nhiều nhát vào đầu, bụng anh Long khiến anh gục xuống tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Krông Pắc đã phối hợp với Công an xã Vụ Bổn truy bắt được 17 đối tượng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.