Đắk Lắk: Triệt phá một đường dây làm bằng giả

Sở này vừa phối hợp với Công an tỉnh triệt phá một đường dây làm bằng tốt nghiệp THPT giả và môi giới cho những người xài bằng giả vào học tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Đường dây này do Vũ Ngọc Thơm (ở huyện Krông Năng) và Nguyễn Tấn Cảnh (ở huyện Krông Búc) cầm đầu. Công an tỉnh đã thu giữ bốn bằng giả của ba trong số 10 người đã mua và sử dụng bằng giả do Thơm, Cảnh cung cấp ở hai huyện trên.

Thơm và Cảnh khai đã “bán” các bằng giả với giá sáu triệu đồng/bằng, đồng thời nhận “chạy” cho người mua bằng giả vào học các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, với giá 25-45 triệu đồng/suất.