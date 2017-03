Dăk Lăk: Trộm hàng trăm triệu đồng cước viễn thông chơi game online

(PL)- Ngày 28-8, tin từ Công an tỉnh Dăk Lăk cho biết Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế Công an tỉnh đã xác định được danh tính của ba người có liên quan đến hàng loạt vụ trộm cước viễn thông để chơi game online ở TP Buôn Ma Thuột.

Bọn chúng gồm: Hoàng Đình Dương, Nguyễn Văn Thiên và Cao Minh Trung, cùng trú TP Buôn Ma Thuột. Theo khai nhận ban đầu, ba tên đã nhiều lần dùng máy điện thoại bàn đấu nối trộm vào đường điện thoại các nhà dân rồi gọi vào tổng đài 1900585810 để lấy Vcoin (tiền ảo dùng để chơi game online do VTC cung cấp) để tham gia các trò chơi trực tuyến. Theo Công ty Viễn thông Dăk Lăk-Dăk Nông, chỉ tính từ tháng 10-2007 đến tháng 5-2008, trên phường Khánh Xuân có khoảng 90 thuê bao điện thoại cố định thường xuyên bị trộm cước, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Bằng các nghiệp vụ sử dụng công nghệ cao, rạng sáng 21-8, các trinh sát Phòng PA17 đã bắt quả tang Dương đang trộm cước viễn thông tại phường Ea Tam. Dương đã khai thêm Thiên và Trung. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. H.VY