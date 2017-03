Dăk Lăk: Truy nã cán bộ ngân hàng chiếm đoạt chín tỷ đồng

(PL)- Ngày 2-2, tin từ Công an tỉnh Dăk Lăk cho biết cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Đặng Thành Nam - cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Dăk Lăk về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định từ tháng 7-2006 đến tháng 1-2009, Nam đã giả mạo chữ ký của lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Dăk Lăk, giả mạo chữ ký của khách hàng, rút từ quỹ của chi nhánh ngân hàng này số tiền chín tỷ đồng chuyển vào tài khoản của em trai là Đặng Chiến Thắng (công tác tại Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam, 39 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội). Sau đó, Nam đã bỏ trốn. V.DŨNG