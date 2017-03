Đắk Nông thông tin chính thức về vụ bắn chết 3 người

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 23-10, trong quá trình san ủi mặt bằng đất của Công ty TNHH Thương mại Long Sơn, đã có mâu thuẫn, xô xát giữa công nhân và bảo vệ của công ty với một nhóm người dân.

Một số người trong nhóm người dân đã dùng súng tự chế (bắn đạn hoa cải) và súng thể thao bắn vào số công nhân và bảo vệ của Công ty Long Sơn làm ba người thiệt mạng, 16 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, công ty và người dân trong vùng đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã giao chủ tịch UBND huyện Tuy Đức tổ chức lực lượng đến hiện trường cứu hộ, ổn định tình hình, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc, thủ phạm.



Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, do đi lại khó khăn, đến 13 giờ cùng ngày lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường. Cùng với đó kịp thời sơ cứu tại chỗ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Đắk Ngo để tiếp tục sơ cứu, tiếp tục chuyển lên tuyến trên. 21 giờ cùng ngày, các nạn nhân đã được di chuyển đến BV tỉnh Đắk Nông. Cũng trong đêm, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ tiền mặt là 34 triệu đồng cho các nạn nhân.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, giám đốc công an tỉnh cũng đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo. Công an tỉnh đã khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt thủ phạm.

UBND tỉnh cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ việc trên.