Đâm bạn để cướp tài sản

Trước đó, ngày 9-3, Đại đến nhà anh NVH (phường An Phú, thị xã Thuận An) chơi. Sau khi nhậu xong, anh H. đi ngủ, Đại để ý thấy trong phòng của anh H. có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi thấy anh H. đã say giấc, Đại xuống bếp lấy một con dao dài đâm một nhát gần bả vai anh H. Trúng dao, nạn nhân tỉnh giấc chống cự. Đại tiếp tục đâm hai nhát ở hông và sau gáy anh H. khiến nạn nhân gục ngã. Sau khi gây án, Đại vứt dao bỏ chạy nhưng bị người dân phát hiện vây bắt giao cho công an.

VŨ HỘI