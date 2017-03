Đấm cảnh sát nhập viện

Ngày 18/3, Công an thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) bắt tạm giam Huỳnh Hữu Sự (23 tuổi) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sự vướng lao lý vì đấm vào mặt cảnh sát. Ảnh: Khánh Hưng

Bốn ngày trước, Sự ẩu đả với một nhóm người gần công an phường 3. Được mời vào trụ sở hòa giải, thanh niên này cùng người thân được cho là đã to tiếng chửi mắng lực lượng làm nhiệm vụ. Sự vung tay đấm vào mặt đại úy Công an phường là anh Nguyễn Công Đúng. Cú đánh của Sự làm đại úy Đúng bị thương mắt trái, phải nhập viện.

Theo Khánh Hưng (VNE)