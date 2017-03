Dầm cầu Chợ Đệm gãy đôi trước khi rơi xuống sông

Cầu Chợ Đệm nằm trong dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương do Ban quản lý dự án (PMU) Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Nhà thầu chính là Tổng Công ty xây dựng Thăng Long. Nhà thầu thi công là Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long - công ty con của nhà thầu chính. Cầu được thiết kế dài hơn 500 m và rộng 20,5 m. Dầm cầu bị gãy dài 42 m, nặng khoảng 70 tấn. Do dầm số chín va đập với dầm số 10 nên dầm số 10 cũng bị cong oằn. Tổng thiệt hại hai dầm cầu khoảng 600 triệu đồng. Có mặt tại hiện trường sau sự cố, ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, nhận định rằng có thể khi đưa dầm vào lắp đặt, công nhân di chuyển ngang thanh dầm. Trong lúc di chuyển do mô-tơ ở hai đầu gặp trục trặc nên các lực giữ đà bị thay đổi, do bị quay nên thanh dầm đặt xuống không đúng trọng tâm nên dẫn đến sự cố.