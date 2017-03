Đâm chém 2 người chết, 2 người trọng thương

Trước đó, khoảng 20 giờ tối ngày 14-10, người dân tại khu phố 2, phường Bình Đa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nghe tiếng kêu thất thanh từ gần khu vực bến xe khách Đồng Nai. Khi ra xem thì phát hiện 4 người đang nằm gục bên đường và bị thương nặng bởi những vết dao đâm ở ngực, bụng.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai, gồm: Ngô Hùng Quân (SN 1991), Võ Thị Kim Duyên (SN 1994, đều ngụ TP Biên Hòa), Nguyễn Phước Thiện (SN 1994), Nguyễn Phước Lộc (SN 1991, anh trai Thiện, ngụ huyện Vĩnh Cửu). Đến khuya 14-10, Duyên và Lộc đã tử vong; Quân và Thiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, vụ đâm chém trên có thể là do ghen tuông. Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo L.Long - Th.Nguyễn (SGGPO)