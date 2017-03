(PLO)- Chiều 28-7,Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) xác nhận sự việc xảy ra vào rạng sáng 28-7, tại khu vực MTM Club Biên Hòa (phường Quyết Thắng).Ngay khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt và thu giữ được bốn mã tấu. Hiện cơ quan công an đang truy xét, điều tra và xử lý đối tượng liên quan.