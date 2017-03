Đâm chết 2 người rồi dùng ma túy tự vẫn

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc được phát hiện vào rạng sáng này 7/1 khi người dân báo tin có một vụ án mạng nghiêm trọng tại bến xe Niệm Nghĩa - TP Hải Phòng. 3 nạn nhân tử vong được xác định gồm: Đào Duy Tự (SN 1972, trú tại Chùa Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng); Phương Hướng Linh (SN 1970, trú tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng); Nguyễn Lương Tín (SN 1969, trú tại Nguyễn Lương Hãn, Hải Phòng).

Thông tin ban đầu được xác định, do 3 đối tượng này có mâu thuẫn với nhau trong việc cho mượn và trao trả xe máy, Tín đã dùng dao đâm Phương Hướng Linh. Thấy “đại ca” nóng giận, Đào Duy Tự lao vào can lập tức cũng bị Tín đâm liên tiếp vào người. Tự và Linh chết ngay sau đó. Biết không thoát tội, Tín đã dùng ma túy để tự vẫn.

Cả 3 đối tượng này đều là những đối tượng giang hồ có máu mặt trên địa bàn TP Hải Phòng, đều có tiền án tiền sự và mới ra tù. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ sự việc.

Theo Thế Cường (Dân trí)