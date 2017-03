Đâm chết 2 người vì bênh bố

Theo Hoàng Việt (VNE)



Ngày 23/9, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Văn Dương (31 tuổi, thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng) để làm rõ hành vi giết người.Khoảng 9h ngày 22/9, ông Nguyễn Văn Lân (56 tuổi, bố Dương) nhắc nhở Vương Thị Thảo (41 tuổi) đổ rác đúng nơi quy định. Ông trưởng thôn và người phụ nữ này sau đó xảy ra to tiếng.Tối muộn cùng ngày, thấy chị Thảo vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, Dương đi ra ngõ nói "đứa nào gọi bố tao ra chửi, tao đánh cho vỡ mồm", rồi cãi nhau với chị này. Trần Văn Giao (43 tuổi, con rể ông Lân) đang ở chơi nhà bố vợ cũng tham gia với cậu em.Bị Giao tát 2 cái, chị Thảo về mách chồng là Đinh Văn Mai (47 tuổi).Ông Mai gọi điện cho em vợ Vương Văn Khải (30 tuổi) cùng người nhà đến giải quyết. Xô xát xảy ra, Dương cầm dao đâm ông Mai 2 nhát vào lưng.Anh Khải vào can ngăn cũng bị đâm một nhát vào ngực trái, gục tại chỗ.Trong lúc truy đuổi các nạn nhân, Dương còn đâm ông Đinh Văn Giáp (48 tuổi, anh trai ông Mai).Anh Khải và ông Giáp tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Mai bị thương nặng. Cơ quan điều tra đã thu giữ con dao gây án của hung thủ.