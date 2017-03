Đâm chết anh ruột trước ngày nhập ngũ

Vào khoảng 17 giờ ngày 7-2, một vụ án mạng đã xảy ra tại số nhà 256/36 đường Trường Chinh, phường Trà Bá, Tp Pleiku, Gia Lai.



Nạn nhân là Phạm Tấn Lộc (SN 1988) bị chính em ruột là Phạm Quang Duy (SN 1993) đâm một nhát dao vào cổ làm đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.





Đám tang anh Phạm Tấn Lộc



Trước đó, khi anh Lộc lấy xe máy đi, Duy có nói với anh trai là phải về sớm để Duy còn đi đến nhà bạn dự tiệc liên hoan. Tuy nhiên, do Lộc có việc nên không về đúng hẹn.Vì phải chờ đợi trong tâm trạng bực tức, vừa thấy Lộc về, Duy đã dùng dao quắm (loại dao cán dài, lưỡi lớn) băm nát đầu xe máy.Thấy em đập phá xe, Lộc lấy cây đánh Duy. Trong lúc hai anh em xô xát, mặc dù được gia đình và nhiều người can ngăn, nhưng Duy đã dùng dao nhọn đâm Lộc một nhát xuyên cổ.Phạm Quang Duy là thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đã nhận lệnh gọi lên đường nhập ngũ vào ngày 9-2 tới. Còn Phạm Tấn Lộc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2010.Hiện Duy đã bị thu hồi lệnh gọi nhập ngũ và bị Công an TP Pleiku bắt giữ để điều tra.Theo A. Dương (NLĐO)