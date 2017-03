Đâm chết chủ garage vì một câu nói?

Ngày 13-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Hiếu (còn gọi là Bình, 31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 12-9, tại trụ sở Công ty TNHH MTV TM-DV Chánh Thịnh Phát thuộc khu phố 1, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Võ Văn Nghĩa (45 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), là chủ garage ô tô Chánh Thịnh Phát. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân đã bị hung thủ đâm thủng tim và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm xảy ra án mạng, trời mưa rất lớn, anh Nghĩa đang đứng nói chuyện với vợ là chị ĐTTT bên trong garage. Bất ngờ Hiếu từ ngoài phóng xe mô tô vào bên trong garage, dùng dao thủ sẵn đâm vào ngực anh Nghĩa rồi tẩu thoát. Anh Nghĩa chạy ra tới cửa garage thì gục ngã và tử vong sau đó.





Hiện trường nơi anh Nghĩa bị đâm. Ảnh: TD

Một nhân chứng có mặt tại garage Chánh Thịnh Phát kể lại: “Vào thời điểm trên, trời mưa rất lớn, khi anh Nghĩa đang đứng nói chuyện với vợ thì một thanh niên đi xe máy tới dựng trước cổng garage, sau đó tiến tới chỗ anh Nghĩa. Anh Nghĩa hỏi: “Có chuyện gì không?” thì người thanh niên rút dao ra đâm một nhát vào ngực. Anh Nghĩa chạy ra ngoài cổng garage thì gục xuống. Mọi người đưa anh Nghĩa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong”. Những người làm việc tại garage đánh giá: “Anh Nghĩa và Hiếu thường ngày đều là những người hiền lành. Khi xảy ra án mạng, trong garage còn mấy người nhưng sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp can thiệp”.

Theo một người làm việc tại garage, trước đó giữa anh Nghĩa và Hiếu có xảy ra xích mích tại một buổi tiệc sinh nhật vì một câu nói không vừa lòng nhau. Có thể đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên.

Sau khi gây án, Hiếu bỏ lại một đôi dép và một con dao Thái Lan gãy cán và bị cong rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét nhanh. Công an đã tiến hành bắt giữ Hiếu là nghi can chính trong vụ án mạng sau khoảng hai giờ gây án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu khai nhận trước đó anh Nghĩa đến nhà Hiếu (cách garage ô tô khoảng 300 m) để chơi cờ cá ngựa. Tại đây, giữa Hiếu và anh Nghĩa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Chiều 13-9, sau khi ngồi nhậu cùng cha tại nhà riêng, Hiếu nhớ đến mâu thuẫn với anh Nghĩa nên đã xuống nhà bếp lấy một con dao tìm đến để gây sự với anh này. Khi thấy anh Nghĩa và vợ đang đứng nói chuyện với nhau trong garage thì Hiếu đã dùng dao đâm một nhát rồi bỏ về.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh.