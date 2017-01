Đâm chết chủ nhà trọ vì can ngăn đánh nhau

Ngày 14-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ hai nghi can là Hồ Anh Quốc (15 tuổi, quê Cà Mau) và Trịnh Thành Trung (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra do liên quan đến vụ án giết người tại xã An Tây (thị xã Bến Cát).

Trước đó, tối 13-1, Lê Anh Tuấn (27 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) đang nhậu cùng một số người bạn tại ki ốt số 3, nhà trọ của ông Nguyễn Văn Sáu (46 tuổi ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát). Lúc này, Quốc điều khiển xe máy chạy ngang qua chỗ Tuấn đang nhậu nẹt pô nhiều lần. Thấy vậy Tuấn đi đến chỗ Quốc đang dừng xe nói chuyện thì hai bên xảy ra cãi vã rồi dẫn đến đánh nhau.

Bực tức, Quốc đi gọi Trịnh Thành Trung và Huỳnh Thanh Vũ (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) quay lại đánh Tuấn. Thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau trước nhà trọ của mình, ông Sáu chạy ra căn ngăn thì bị Quốc, Trung và Vũ dùng dao đâm trọng thương. Được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Sáu đã chết tại bệnh viện.

Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt Huỳnh Thanh Vũ, đồng thời kêu gọi Vũ sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.