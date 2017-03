Đâm chết em vợ vì mâu thuẫn

Do mâu thuẫn, Nguyễn Danh Tẹo (SN 1974, ở xóm Long Châu San, Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) dùng dao đâm em vợ là anh Vũ Ngọc Long (SN 1974, ở thôn Tiên Lữ, Tiên Phương, Chương Mỹ) và con anh Long là cháu Vũ Ngọc Giang (SN 1994).



Hậu quả làm an Long chết trên đường đi cấp cứu, cháu Giang bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103.



Công an huyện Chương Mỹ đã bắt giữ Tẹo, lập hồ sơ xử lý.



Theo Ngọc Dư (ANTĐ)