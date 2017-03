Đâm chết mẹ khi đến đòi nợ con trai

Ba đối tượng là nghi can của vụ án bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ gồm : Bảo Nhật Sơn (sinh năm 1990, trú tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), Phạm Xuân Tiến (sinh năm 1986, trú tại xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), Đỗ Mạnh Hải (sinh năm 1986, trú tại xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều tối ngày 10/10, tại nhà riêng bà Hoàng Thị Chiều (sinh năm 1972), nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh. tổ 34, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai đã xảy ra một vụ xô xát nghiêm trọng xuất phát từ một nhóm 3 người đàn ông lạ tới tìm gặp anh Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1993) là con trai bà Chiều để đòi nợ. Do không thống nhất được số tiền nợ nên anh Dũng đã bị nhóm người lạ hành hung đâm một phát vào lưng làm chảy nhiều máu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu . Cùng lúc đó bà Chiều cũng bị đâm một nhát vào bụng và đã bị tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai vào ngày hôm sau (11/10). Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã đi xuôi xuống thành phố Hải Phòng để lẩn trốn. Ngay lập tức, lực lượng công an đã tổ chức điều tra và truy bắt hung thủ. Một tuần sau (17/10), biết không thể trốn thoát, các đối tượng Bảo Nhật Sơn, Phạm Xuân Tiến và Đỗ Mạnh Hải đã ra tự thú tại công an huyện An Dương ( Hải Phòng). Ngày 18/10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai đã tiếp nhận 3 nghi can nêu trên từ công an thành phố Hải Phòng di lý về Lào Cai tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để sớm đưa ra truy tố trước pháp luật. Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)