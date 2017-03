Đâm chết người tại đám tiệc vì mâu thuẫn cá nhân và vì say rượu

Đối tượng đi ăn cỗ ở nhà người quen. Trong lúc Dương Ngọc Tuân vào nạn nhân Hoàng Quốc Việt khiến anh Việt

Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hạ Long vừa bắt giữ Dương Ngọc Tuân (SN 1985) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân vụ án mạng là anh Hoàng Quốc Việt (SN 1976, trú tại tổ 10, khu 2, phường Hà Tu, TP Hạ Long).

Thông tin ban đầu từ phía Công an TP. Hạ Long cho biết: Vào khoảng 11h45 ngày 1/3, tại nhà riêng của anh Hoàng Mạnh Hùng (K4B, phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có xảy ra vụ án mạng. Do mâu thuẫn cá nhân, anh Hoàng Quốc Việt bị Dương Ngọc Tuân dùng dao nhọn đâm vào vùng cổ bên phải. Đến 12h cùng ngày, anh Việt bị tử vong. Công an TP. Hạ Long đã khẩn trương xác định đối tượng và bắt khẩn cấp Dương Ngọc Tuân.

Theo thông tin từ các nhân chứng, thời điểm gây án mạng, đối tượng Dương Ngọc Tuân có biểu hiện say rượu. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Tuân đã thừa nhận hành vi giết người. Công an TP Hạ Long đang hoàn tất hồ sơ và chuyển lên công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra làm rõ.