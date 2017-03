Đâm chết người tình của ông nội 61 tuổi

Trao đổi với chúng tôi sáng 17/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương (PC45) cho biết: Cơ quan CSĐT đã hoàn tất các thủ tục, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Thịnh (21 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương) về hành vi giết người. Phía sau vụ án mạng vì "ghen hộ" đọng lại nhiều nỗi xót xa.

Hà Văn Thịnh.

Chiều 28 Tết (tức ngày 31/1) tại khu 1, thị trấn Ninh Giang, xảy ra vụ án mạng đau lòng. Nạn nhân là bà Vũ Thị Việt (56 tuổi, trú tại khu 1, thị trấn Ninh Giang) bị tử vong do vết thương quá nặng ở vùng lưng…

Nhận tin báo của Công an huyện Ninh Giang, Đội điều tra án chưa rõ thủ phạm, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phá án. Vào thời điểm đó, toàn bộ hiện trường đã bị xáo trộn do quá trình cấp cứu nạn nhân, việc thu thập chứng cứ của các trinh sát chỉ dựa vào lời khai của ông Hà Xuân Lâm (61 tuổi, trú tại thôn An Cư, xã Nghĩa An), người chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Trong tâm trạng hoảng loạn, ông Lâm khai nhận: Ông Lâm quen bà Việt từ đầu năm 2010, trong một lần tình cờ gặp bà Việt đang bán hàng mã tại chợ Cầu Ràm, huyện Ninh Giang. Sau lần gặp gỡ đó, ông Lâm đã xin số điện thoại của bà Việt và thi thoảng cả hai vẫn liên lạc thăm hỏi nhau.

14h ngày 31/1, ông Lâm gọi điện thoại cho bà Việt, hẹn đến nhà bà chơi. Khi ông Lâm vừa vào nhà thì có một thanh niên bịt kín mặt đi từ bên ngoài vào. Sau khi hỏi bà Việt vài câu, người thanh niên bất ngờ dùng dao đâm bà Việt. Ông Lâm đã hô hoán mọi người đưa bà Việt đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Việt đã tử vong...

Những biểu hiện hoảng loạn của ông Lâm là điều khiến các trinh sát Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kinh Môn nghi vấn. Bên cạnh việc thu thập lời khai của các nhân chứng, Đội điều tra án chưa rõ thủ phạm đã thận trọng xác minh các mối quan hệ của nạn nhân và lời khai của ông Lâm.

Từ đây vụ trọng án đau lòng đã được làm rõ, đối tượng gây ra vụ án mạng trên chính là Thịnh, cháu nội của ông Lâm. Nguyên nhân Thịnh gây án là do muốn bảo vệ bà nội của mình. Cùng ngày, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp Thịnh về hành vi giết người.

Trong một lần đi chợ, bà Huệ (vợ ông Lâm) đã được một số người quen bóng gió cho biết mối quan hệ của chồng bà với bà Việt... Không muốn sự việc ầm ĩ, để làng xóm chê cười nên bà Huệ âm thầm chịu đựng. Trước khi xảy ra vụ trọng án vài ngày, bà Huệ trong lúc buồn chán nhất đã tâm sự với đứa cháu nội là Thịnh về việc bà nghi ngờ mối quan hệ của ông Lâm với một người phụ nữ khác. Bà không ngờ rằng, đứa cháu nội của mình trẻ người, non dạ, trong lúc bồng bột, thiếu suy nghĩ lại có hành động dại dột, để sự việc đau lòng trên xảy ra. Hôm các trinh sát dẫn Thịnh ra khỏi nhà, bà cứ tần ngần đứng nhìn theo bóng đứa cháu nội mà xót xa như đứt từng khúc ruột…

Theo lời khai của Thịnh thì sau khi được bà nội cho biết chuyện, Thịnh vô cùng tức giận, từ hôm đó cậu ta âm thầm theo dõi mọi hành trình của ông nội. Đến 14h ngày 31/1, khi ông Lâm dắt xe ra khỏi nhà, Thịnh liền bám theo (trước khi đi, ông Lâm nói với vợ là lên UBND xã Nghĩa An đưa quà Tết), cậu ta không quên mang theo một con dao nhọn, định bụng dùng để đe dọa bà Việt không được quan hệ với ông nội.

Ông Lâm đi đến Bưu điện Ninh Giang, thì gọi điện thoại cho bà Việt ra đón. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thịnh vô cùng tức giận, cậu ta lặng lẽ đi theo ông nội, cho đến khi ông Lâm vào hẳn trong nhà. Do đứng ở phía ngoài cổng, nên Thịnh không nhìn thấy sự việc diễn biến bên trong. Một lúc sau, Thịnh liền mở cửa đi vào nhà…

Khi đó, Thịnh dùng khăn bịt mặt nên ông Lâm không nhận ra đó là cháu nội của mình. Khi nhìn thấy bà Việt từ dưới bếp lên, Thịnh liền hỏi: "Bà quan hệ với ông tôi lâu chưa?". Bà Việt đáp lại: "Mới quen". "Thế ông tôi cho bà bao nhiêu tiền?", Thịnh tới tấp tra hỏi. Đến lúc này thì ông Lâm đã nhận ra đó là cháu nội của mình, liền quát: “Tiền có đâu mà cho, mày về đi, mày làm dơ mặt ông”.

Bị tra hỏi, bà Việt tức giận liền đặt phích nước dưới chân, rồi bỏ ra sân. Ngay lúc này, Thịnh liền chạy theo, ông Lâm giằng co giữ Thịnh lại nhưng đã quá muộn. Nhát dao oan nghiệt của Thịnh đã cướp đi sinh mệnh của bà Việt, đồng thời khép lại tương lai của cậu thanh niên đang tuổi xuân phơi phới.





Theo Xuân Mai (CAND)