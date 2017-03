Đâm chết người vì bạn gái bị ghẹo

Chiều 6/10, cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú đang tạm giữ Từ Hoài Thanh (25 tuổi, quê Trà Vinh, bảo vệ một quán Bar tại quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi can giết người bị bắt tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5/10, Thanh và bạn gái là Trịnh Thị Tường V. (20 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau nên V. đi bộ ra ngã tư Nguyễn Cửu Đàm – Tân Sơn Nhì.

Khi Thanh đang đuổi theo nói chuyện với V. thì Nguyễn Ngọc Linh (27 tuổi) và Phùng Tấn Hùng (24 tuổi, cả hai cùng quê ở tỉnh Đăc Lắk) đi chung xe máy quay lại nhìn. Thấy vậy, Thanh lên tiếng hỏi: “Tụi mày nhìn cái gì” rồi điều khiển xe đi. Lúc này, Hùng thách thức “Mày ngon mày lại đây”, sau đó, hai thanh niên này chọc ghẹo V.

Thấy vậy, Thanh lao vào quán nhậu bên đường vồ con dao đuổi theo đối thủ. Bị Thanh ép xe, Hùng và Linh cầm đá, gậy tre ném về phía Thanh. Thanh cầm dao đuổi theo Linh. Chạy được vài chục mét, Linh ngã xuống đường và bị Thanh nhào đến dùng dao đâm chết.

Sau khi gây án, Thanh ném dao bỏ trốn, đến trưa cùng ngày thì bị bắt khi chuẩn bị bỏ trốn.

Hiện công an quận Tân Phú đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao nghi can giết người cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự công an TP.HCM thụ lý điều tra theo đúng thẩm quyền.

