Đâm chết người vì bị ngăn cản khi đang sàm sỡ phụ nữ

Chiều 16-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Mai Vĩnh Bình, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết công an huyện này đã bắt khẩn cấp Trần Ngọc Hòa (20 tuổi, ngụ khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên để điều tra vụ giết người xảy ra tại địa phương này.

Thông tin ban đầu cho biết vào tối 15-11, Trần Ngọc Hòa cùng bạn là Nguyễn Xuân Linh (27 tuổi, ngụ cùng địa phương) ăn nhậu tại quán vỉa hè của bà Huỳnh Thị Kim Thành ở khu vực chợ thị trấn Củng Sơn.

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Hòa gọi chủ quán ra tính tiền. Trong lúc bà Thành đang tính tiền, Hòa đòi sàm sỡ bà này rồi mới trả tiền. Thấy vậy, con rể bà Thành là anh Nguyễn Hữu Phước (34 tuổi, quê huyện Củ Chi, TP.HCM) đứng gần đó la mắng Hòa.

Lập tức Hòa rút dao thủ sẵn trong người, xông đến tấn công anh Phước, làm nạn nân chết trên đường đưa đi cấp cứu.