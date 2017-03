Đâm chết người vì bị nhắc nhở đừng làm ồn

Theo điều tra ban đầu, đêm 14-9, Hoàn và Dũng chở nhau trên xe máy, chạy với tốc độ cao trên đường liên thôn thuộc xóm Đồng Be (xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn) và bóp còi inh ỏi. Lúc này anh Hà Văn Duyên (19 tuổi, trú xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung) cùng nhóm thanh niên xã Nghĩa Trung đang ngồi hóng mát ở đoạn đường trên, đã nhắc nhở hai anh em Hoàn không gây ồn ào để dân làng ngủ.

Lúc này, Hoàn dừng xe rồi cùng Dũng lao vào đánh anh Duyên cùng nhóm thanh niên. Anh Duyên không kịp bỏ chạy, bị anh em Hoàn khống chế, dùng dao đâm bụng.



Cơ quan công an và pháp y phối hợp chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi anh Duyên.

Nghe tiếng anh Duyên và nhóm thanh niên kêu cứu, anh Hà Văn Lực và anh Vi Văn Tám (cùng 36 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Trung) chạy ra can ngăn thì bị hai anh em Hoàn đánh và đâm dao vào người khiến anh Lực và anh Tám đều bị thương. Chị Lương Thị Lan (vợ anh Tám) cùng người dân băng bó vết thương cho anh Tám và anh Lực rồi đưa hai anh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu. Anh Lực bị dao đâm một nhát bên cánh tay trái, còn anh Tám bị một vết đâm ở tay phải làm đứt gân tay và một vết đâm sượt qua hông.

Ngay trong đêm, người dân đã truy tìm, bắt giữ được Hoàn, chuyển giao công an tạm giữ. Cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi anh Duyên và truy bắt Dũng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Duyên thuộc diện khó khăn, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 vừa qua, anh Duyên không làm hồ sơ xét tuyển đại học mà dự định đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khi anh Duyên chưa kịp đi làm thì bị đâm tử vong, khiến gia đình thêm khó khăn.