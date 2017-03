Đâm chết người vì đòi tiền ‘bo’ cho bạn gái

Theo Công an TP Nha Trang, khoảng 15 giờ ngày 20-3, nhóm thanh niên gồm sáu người, trong đó có anh Trần Thiện Thảo (trú TP Nha Trang) đến hát karaoke tại một quán trên đường Phú Đức (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang).

Tại đây anh Thảo và bạn kêu chủ quán “điều” sáu cô gái đến để hát cùng. Tuy nhiên, sau đó do không hài lòng nên nhóm anh Thảo yêu cầu các cô gái này ra về và không “bo” tiền dẫn đến hai bên cãi vã.

Được mọi người trong quán can ngăn, các cô gái bỏ đi. Ít phút sau thì có một nhóm thanh niên lạ mặt xuất hiện và đòi nhóm anh Thảo phải đưa tiền “bo” cho sáu cô gái. Sau vài câu cãi vã, hai nhóm lao vào đánh nhau. Hậu quả nhiều người trong cả hai nhóm bị thương nặng. Riêng anh Thảo bị thương nặng dẫn đến tử vong tại chỗ.



Nguyễn Hoàng Phi tại cơ quan công an. (Ảnh: BK)



Khai với cơ quan công an, Phi thừa nhận mình là người cầm dao đâm anh Thảo khiến anh này tử vong.

Sau khi đâm anh Thảo, nhóm Phi bỏ chạy khỏi hiện trường. Riêng Phi cùng bạn gái trốn lên Diên Khánh… Tuy nhiên, sau khi biết anh Thảo tử vong và biết không thể thoát tội do bị công an truy xét ráo riết, đến tối 21-3 Phi đã đến Công an huyện Chư Pưh đầu thú.

Hiện Công an TP Nha Trang đang tiếp tục điều tra, truy xét những người liên quan đến vụ án để xử lý trước pháp luật.