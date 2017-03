Đâm chết người vì lý do giời hơi đất hỡi

Khoảng 21h40 cùng ngày, khi Tuấn vừa ra cổng thì bị Dàn, Hưng dùng cây đánh. Tuấn kêu cứu, Bùi Thái Đạt (SN 1990, trú tại xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) đang ở trong phòng trọ cầm con dao Thái Lan chạy ra rượt đánh nhóm của Luân. Rượt được hơn 100m thì Đạt đuổi kịp Dàn và dùng dao đâm vào vùng ngực Dàn một nhát. Dàn được mọi người đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Đạt ném dao rồi về nhà người quen ở KP Ninh Tịnh 2, Phường 9 ngủ.

Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định Nguyễn Văn Dàn chết do mất máu cấp. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Bùi Thái Đạt về hành vi giết người để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)