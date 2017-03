Đâm chết người vì "người yêu đi... nhậu"

Thứ sáu 16/09/2011 14:39

Nguyên nhân Hậu ra tay giết người thật kỳ cục, bởi theo y giải thích là do "người yêu... đi nhậu!".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ, ngày 26-8, Nguyễn Trung Hậu đến một quán nhậu ở xã Đức Thuận (Tánh Linh) tìm người yêu là chị N.K.A vì A. là tiếp viên của quán này. Khi đến nơi, chủ quán cho biết N.K.A xin nghỉ đi chơi cùng với bạn là Vi Quốc Tuấn (1976, trú TT Lạc Tánh).



“Làm nhân viên tiếp thị thì nguy cơ ngoại tình rất cao” - bạn của Hậu từng “cảnh báo” như vậy nên bây giờ thấy người yêu nghỉ làm để đi chơi với bạn khác giới mà không báo cho mình nên Hậu bực lắm. “Phải chăng đây là dấu hiệu của sự ngoại tình?” - Hậu càng nghĩ càng thấy uất ức, quyết phải “bắt tận tay, day tận trán” kẻ phụ tình. Vậy là chàng ta phóng xe quần đảo khắp thị trấn để tìm người yêu và kẻ dụ dỗ bạn gái của mình. Tất nhiên, trước khi đi, Hậu đã kịp lận theo con dao để khi cần thì “xử”.

Lòng vòng mãi, cuối cùng Hậu cũng “chộ” N.K.A đang say sưa “chén tạc chén thù” cùng Tuấn, Trần Minh Tiến (1980, trú TT Lạc Tánh) và 3 thanh niên khác tại nhà của Tuấn. Hậu phóng xe vào sân, hất hàm hỏi “Tụi mày thích cái gì?” rồi chạy xe ra đường đứng chờ. Thấy thái độ bực tức của Hậu, N.K.A xin phép cả nhóm để về. Khi N.K.A vừa ngồi lên xe của Hậu đang đợi ngoài đường thì Tuấn chạy ra kéo A. lại. "A, thằng này láo, mày đòi giật người yêu của tao hả?” - Hậu gằn giọng rồi lao vào Tuấn quyết ăn thua đủ. Trong lúc sáp lá cà, Hậu rút dao bấm đâm Tuấn nhưng không trúng. Thấy vậy, Tuấn la to: “Thằng này đâm tao tụi bây ơi!”. Nghe vậy, Trần Minh Tiến chạy ra xem sự việc thế nào liền bị Hậu đâm một nhát trúng vào đùi phải làm đứt động mạch đùi. Mặc dù được mọi người chuyển đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, Tiến đã chết trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyễn Trung Hậu đến CAH Tánh Linh trình diện.

Yêu và bảo vệ tình yêu như Hậu quả là sai lầm. Bây giờ anh ta có muốn giữ người yêu cũng không được, bởi phía trước bây giờ là 4 bức tường của nhà giam và bản án mà pháp luật phán xét là không hề nhẹ.

Theo Công an Đà Nẵng