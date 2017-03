Đâm chết trùm giang hồ dám hăm dọa trả thù mình

Ngày 24-10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM tăng từ 20 năm lên tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Thế Sơn về tội giết người.



Bị cáo Sơn trong phòng xử

Theo hồ sơ, Đinh Kim Hoàng từng là một tay “anh chị” trong xã hội. Dù không có mâu thuẫn gì với Sơn nhưng tháng 5-2013, Hoàng dùng dao đâm Sơn bị thương tật 2% vĩnh viễn.

Sau khi điều trị lành vết thương, Sơn làm đơn tố cáo Hoàng gửi lên công an, yêu cầu xử lý theo pháp luật và đòi bồi thường thiệt hại cho mình. Biết được tin này, trong thời gian công an đang thụ lý đơn khiếu nại, Hoàng nhiều lần đe dọa và tuyên bố sẽ trả thù nếu Sơn còn tiếp tục đến công an tố cáo.

Tối ngày 4-8-2013, lúc Sơn và một người bạn đang ngồi uống nước trong quán thì Hoàng chạy đến thách thức. Sơn và bạn đuổi đánh đến tận dãy phòng trọ của Hoàng.

Dù đã được những người trong dãy trọ can ngăn nhưng bạn của Sơn vẫn dùng roi điện chích vào người đối phương. Còn Sơn dùng dao mang theo đâm đối phương 10 nhát vào đầu, cổ và ngực. Hoàng tử vong, bạn của Sơn bỏ trốn.

TAND TP.HCM đưa xử sơ thẩm đã tuyên phạt Sơn 20 năm tù về tội giết người. Tòa cho rằng vụ án xảy ra là do lỗi của bị hại. Hơn nữa, bị cáo có nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả.

Sau đó VKSND TP.HCM có kháng nghị tòa phúc thẩm xử theo hướng tăng án đối với bị cáo, còn Sơn làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tòa phúc thẩm nhận định dù vụ án xảy ra là do lỗi của bị hại nhưng khi đuổi đánh Hoàng, dù được can ngăn nhưng bị cáo vẫn cố tình phạm tội, hành vi có tính chất côn đồ nên cần phải tăng án.