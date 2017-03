Đâm chết vợ chồng anh trai rồi trốn lên rừng

Trưa 15-3, Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết địa bàn vửa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nghi phạm trong vụ án được xác định là Đèo Văn Siêng (44 tuổi, trú xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu).

“Chúng tôi đã bắt được nghi phạm, hiện đang tích cực điều tra và sẽ sớm khởi tố vụ án” - Đại tá Phong nói.



Địa bàn xã Bản Lang (vòng đỏ), nơi xảy ra vụ án mạng

Khoảng 18 giờ ngày 14-3, do có mâu thuẫn, Siêng đã dùng dao đâm tử vong anh trai mình là anh Đèo Văn Thu (51 tuổi) và chị dâu là chị Lìu Thị Thiu (49 tuổi). Sau khi gây án, Siêng cầm dao chạy trốn lên rừng. Ngay sau đó, người dân đã cấp báo chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu và Công an huyện Phong Thổ đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền xã Bản Lang và Đồn biên phòng Nậm Xe để truy bắt đối tượng.

Đến 0 giờ ngày 15-3, Siêng đã bị lực lượng công an bắt giữ trên rừng. Tại cơ quan công an, Siêng khai nhận giết vợ chồng anh trai là do mâu thuẫn cá nhân.