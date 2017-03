Đâm công an, giải vây cho đồng bọn

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, ngày 9.11, anh Vũ Quốc Tuân (cán bộ Công an P.2, Q.4) và ông Lý Văn Ban (bảo vệ dân phố) tuần tra đến đường Nguyễn Khoái (P.2) thì phát hiện Nguyễn Bá Dũng (25 tuổi, em ruột Minh) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy nên đã mời Dũng về trụ sở làm việc.



Hay tin Dũng đang bị công an áp giải về trụ sở, Minh thủ sẵn dao trong người rồi chạy đến đâm liên tiếp vào người anh Tuân và ông Ban nhằm giải vây cho Dũng nhưng bất thành.



Anh Tuân và ông Ban được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, sức khỏe tạm thời ổn định.

Riêng Minh, sau khi gây án y bỏ trốn nhưng bị công an bắt sau đó.



