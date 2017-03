Đâm gục người khác rồi cố thủ trong nhà treo cổ tự sát

Nạn nhân tử vong là Đỗ Mạnh Đức, sinh năm 1969, người địa phương. Theo thông tin từ người dân, vào thời điểm trên, ông Đức có xảy ra cự cãi với một thanh niên tên thường gọi Quắn (sinh năm 1984, làm công nhân). Sau đó hai người xảy ra ẩu đả, ông Đức chạy vào nhà lấy dao ra đâm Quắn khiến người này gục xuống đất. Người dân thấy vậy liền xông vào ứng cứu thì ông Đức chạy vào nhà cố thủ trên lầu 2. Quắn được người dân đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa công địa phương đến hiện trường kêu gọi ông Đức mở cửa ra ngoài để giải quyết vụ việc nhưng không thành. Sau đó, lực lượng công an phá cửa xông vào thì phát hiện ông Đức đã treo cổ tự sát. Hiện tại công an quận Thủ Đức phối hợp công an TP.HCM điều tra, khám nghiệm hiện trường.

XUÂN NGỌC