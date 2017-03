Đâm một người tử vong, xe hơi lật ngửa trên ruộng

Vào thời điểm nêu trên, xe ô tô con năm chỗ ngồi mang BKS 37A-135.09 do ông Nguyễn Chí Khánh (57 tuổi, trú huyện Thanh Chương) điều khiển, chạy hướng xuống TP Vinh, với tốc độ nhanh, lấn sang trái đường đâm vào xe máy mang BKS 37H8-5572 do ông Nguyễn Ngọc Hướng (51 tuổi, trú huyện Đô Lương) điều khiển.



Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô con lật ngửa trên ruộng.

Cú đâm mạnh khiến ông Hướng tử vong tại chỗ, bà Nguyễn Thị Huệ (47 tuổi, ngồi sau xe máy) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi đâm vào xe máy, xe ô tô con tiếp tục lao nhanh rồi bay xuống lật ngửa trên ruộng, tài xế Khánh cũng bị thương.

Tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy bị đâm hỏng nát bay xa 10 m rơi xuống mương nước bên quốc lộ. Chiếc ô tô nằm ngửa trên ruộng, hư hỏng nặng, túi khí trên xe có bung ra.



Hiện trường tai nạn xe máy bị nát hỏng.

Công an huyện Nam Đàn khám nghiệm hiện trường cho biết nguyên nhân vụ tai nạn được xác định ban đầu là do ông Khánh mất lái, lấn sang đường ngược chiều và đâm vào xe máy.

Hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện Nam Đàn cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.