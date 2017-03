Đâm người ở quán cắt tóc vì ghen

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23-9, tại tiệm hớt tóc Bảo Hà (ở ấp An Hòa, xã Hóa An, TP Biên Hòa), do nghi ngờ bạn gái mình có quan hệ tình cảm với anh Phùng Văn Quang (SN 1981, tạm trú tại Phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), Dũng đã xô xát, đâm anh Quang bị thương nặng.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, anh Phùng Văn Quang cho biết, tối 23-9, Quang vừa đi đến tiệm hớt tóc Bảo Hà để cắt tóc thì bất ngờ bị Dũng gây sự rồi dùng dao bấm tấn công. Không kịp trở tay, anh đã bị Dũng đâm một nhát vào bụng, phải bỏ chạy và gọi người nhà đến đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ điều trị cho Quang, Quang đã bị đâm thủng ruột non và đại tràng. Sau khi được phẫu thuật khâu lại các vết thương, sức khỏe của Quang đang dần hồi phục và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành giám định pháp y và xác đinh tỷ lệ thương tật của anh Quang là 41% tạm thời. Qua tìm hiểu được biết, Dũng đang có ý định tán tỉnh chị N.T.K.T. (SN 1981, chủ tiệm hớt tóc) nên khi thấy khách lạ đến tiệm hớt tóc lúc giữa đêm Dũng tỏ ra nghi ngờ Quang có tình ý với chị T. Từ mối nghi ngờ này, Dũng đã gây sự với anh Quang rồi dùng dao gây án. Sau khi sự việc xảy ra, công an đã kịp thời có mặt và bắt Dũng để điều tra. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng khai nhận chỉ vì ghen tức nên đã hành sự như vậy.



Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)