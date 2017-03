Đâm người, tấn công cảnh sát hình sự

Theo điều tra, do có mâu thuẫn với một người tên là Đôn làm thợ sửa xe nên chiều 8-6 sau khi hút bồ đà, Duy ra chợ mua một con dao Thái Lan đi tìm Đôn để trả thù. Đến tiệm sửa xe của Đôn trên đường Nguyễn Công Trứ (phường 8, TP Đà Lạt), Duy chạy vào đâm Đôn hai nhát vào lưng và hông phải.

Chưa dừng lại đây, Duy quay sang đuổi theo đâm anh Bùi Văn Công là chủ tiệm sửa xe. Cùng lúc này, Trung úy Hà Tuấn Nghĩa - cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Lạt đi ngang qua tiệm thấy vậy đã đến can ngăn. Mặc dù anh Nghĩa lên tiếng: “Cảnh sát hình sự đây, dừng lại” nhưng Duy vẫn lao tới đâm anh Nghĩa. Anh Nghĩa né tránh nhiều nhát đâm của Duy nhưng vẫn bị Duy đâm một nhát vào bả vai phải. Bị thương nhưng anh Nghĩa kiên quyết quật ngã, khống chế Duy cùng người dân dẫn giải Duy về cơ quan công an.

M.KHANH