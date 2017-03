Đâm người trọng thương vẫn chưa bị xử lý

Anh Hồ Đức Anh (thường trú số 70B1 khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phản ánh với Pháp Luật TP.HCM.

Theo anh Hồ Đức Anh, ngày 8-5-2015, Đặng Trường Giang (ngụ An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) đến khu nhà trọ của anh đập phá tài sản của người thuê phòng trọ là chị Hải. Công an phường Long Bình Tân đã lập biên bản vụ việc.

Tiếp đó, ngày 10-5-2015, Giang lại tiếp tục đến gây gổ với chị Hải, đập phá tài sản và đánh người thân của chị Hải. Giang còn dùng dao mang sẵn vô cớ đâm anh Đức Anh trọng thương. Sau khi gây án, Giang rời khỏi hiện trường còn anh Đức Anh được đưa đi BV Khu công nghiệp Biên Hòa rồi chuyển lên BV Đa khoa Đồng Nai. Do vết thương quá nặng, anh Đức Anh được chuyển tiếp lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) và tại đây được phẫu thuật ngay trong đêm 10-5-2015.



Anh Hồ Đức Anh bị đâm trọng thương, đang cấp cứu. Ảnh: TD

Sau đó, Công an phường Long Bình Tân đã bắt giữ Giang cũng như cử người đến BV Đa khoa Đồng Nai xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, ít lâu sau Giang được thả ra. Tiếp đó, gia đình anh Đức Anh được Công an phường Long Bình Tân thông báo là đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Biên Hòa. Ngày 19-5-2015, sau khi xuất viện, gia đình anh Đức Anh cũng đã gửi đơn tường trình và đề nghị khởi tố vụ án đến Công an TP Biên Hòa. Gia đình anh Đức Anh cũng được Công an TP Biên Hòa mời lên làm việc và yêu cầu giám định thương tích, tỉ lệ thương tật. Theo kết quả giám định thương tật, anh Đức Anh bị thương tật 12%.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, khẳng định Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tiến hành truy bắt nghi can Giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích chứ không bỏ mặc vụ việc.

Theo đó, sau khi tiến hành xác minh tố giác, tin báo về tội phạm do Công an phường Long Bình Tân chuyển lên, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa có căn cứ xác định vào ngày 10-5-2015, Giang đã có hành vi dùng dao đâm anh Đức Anh gây thương tích, tỉ lệ thương tật 12%, có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

“Tuy nhiên, sau khi gây án, Giang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện Cơ quan CSĐT TP Biên Hòa đề nghị anh Đức Anh phối hợp cung cấp thông tin về đối tượng Giang cho cơ quan điều tra để kịp thời bắt giữ Giang, xử lý theo pháp luật. Công an TP Biên Hòa cũng đang đề nghị gia đình cung cấp thông tin để truy bắt Giang. Sắp tới nếu không có kết quả, chúng tôi sẽ tiến hành phát lệnh truy nã đối với Giang” - Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa, thông tin.