Đâm người vì nghi bị... nhìn đểu

Chiều 14-2, công an nhận tin báo có hai thanh niên bị đâm, cướp tài sản tại phường An Phú. Hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn.



Vào cuộc, công an xác định Phong là nghi phạm nên truy bắt. Tại công an, Phong khai nhận hôm xảy ra sự việc anh ta cùng bốn người khác nhậu say trong quán karaoke. Khi cả nhóm thanh toán tiền thì gặp hai thanh niên đứng ở quầy. Thấy một thanh niên nhìn mình, Phong cho là nhìn đểu nên lao đến tát vào mặt. Ra khỏi quán, Phong tiếp tục đạp ngã xe máy của anh này, rút dao đâm… Khi anh này bỏ chạy, Phong dùng dao đe dọa cướp 500.000 đồng của người bạn nam thanh niên bị đâm rồi vứt dao bỏ trốn.

Công an đang trưng cầu giám định thương tật của nạn nhân để xử lý Phong.