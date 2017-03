Đâm người vì nghi đánh bạn

Anh Ngọc đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: Nguyễn Long



Khi anh Ngọc né được nhát dao thì bất ngờ bị Đức ôm lại để Huyết đâm nhiều nhát vào người.Sau đó, Đức và Huyết trốn khỏi hiện trường.Tại Bệnh viện Bà Rịa, anh Ngọc cho biết, do Huyết nghi ngờ nhóm bạn của anh đánh trọng thương bạn của Huyết nên Huyết tìm Ngọc trả thù.Ngày 27.2, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết công an đang vận động Đức và Huyết ra trình diện để điều tra làm rõ.Theo Thành Tín - Nguyễn Long (TNO)