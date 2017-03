Đâm người yêu bị thương nặng rồi tự thiêu

Hiện trường vụ sát hại người yêu rồi tự thiêu (ảnh CTV)

Thông tin ban đầu, lúc 22 giờ tối 12-1, tại khu vực vườn tràm thuộc khu phố Bình Đáng, thị xã Thuận An, nam thanh niên tên Nguyễn Hoàng Cương (quê An Giang) do ghen tuông đã đâm người yêu là chị Đ.T.B (Quảng Bình) nhiều nhát, rồi tưới xăng để tự thiêu.

Được biết, Cương cùng làm chung công ty với nạn nhân. 22 giờ tối 12-1, sau khi tan ca, chị B. đạp xe chở bạn về phòng trọ ở khu dân cư 343 thuộc phường Bình Hòa (thị xã Thuận An). Khi đi đến khu vực vườn tràm thì bất ngờ Cương xuất hiện chặn xe chị B. rồi kéo chị B. vào khu vực vườn tràm đòi được chết bên nhau. Người bạn đi cùng chị B. đã ngăn cản Cương nhưng Cương vẫn rút dao đâm chị B. ngay trên đường. Tiếp đó, Cương chạy đến xe máy mình lấy bịch xăng đã chuẩn bị rồi tưới lên người châm lửa tự thiêu.

Hậu quả Cương tử vong tại chỗ. Chị B. được người bạn đi cùng và người đi đường hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4 (TX Dĩ An) trong tình trạng nguy kịch. Sáng 13-1, do vết thương quá nặng nên chị B. đã được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Rạng sáng 13-1, sau nhiều giờ tìm kiếm, Công an thị xã Thuận An đã tìm được hung khí gây án là con dao Thái Lan còn dính đầy máu. Tuy nhiên, chiếc xe máy của Cương trước đó do không người trông giữ nên nhiều khả năng đã bị kẻ gian trộm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

N.ĐỨC