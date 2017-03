Dâm ô trẻ em, người đàn ông 62 tuổi bị khởi tố

(PL)- Ngày 17-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cảnh Nguyên (62 tuổi, trú xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương) về tội dâm ô với trẻ em.

Trước đó, chiều 20-6, Nguyên đi chăn bò ở cánh đồng Mè Hạ (xã Giang Sơn Đông) thì gặp hai chị em NTL (bảy tuổi) và NTT (bốn tuổi) đang vui chơi dưới bóng cây tre. Nguyên rủ hai chị em L. đi đến nhà bà nội của chị em L. xin nước uống giải nhiệt. Khi đi đến nơi, Nguyên tự đi vào nhà rót nước uống, còn bà nội L. ngồi ngoài sân nhà. Nguyên bế em L. vào lòng rồi thực hiện hành vi dâm ô. Em L. bị đau đã cào cấu vào cổ Nguyên và đạp vào người Nguyên khiến Nguyên phải buông em ra. Đến tối cùng ngày, mẹ em L. tắm rửa cho em thì phát hiện vùng kín của em đang bị chảy máu nên gặng hỏi và em L. đã kể lại sự việc. Ngày hôm sau, em L. được đưa đến trung tâm y tế khám và kết luận bị tổn thương ở vùng sinh dục. Sau đó Nguyên thừa nhận hành vi của mình và xin thương lượng bồi thường. gia đình em L. đã viết đơn tố cáo Nguyên đến cơ quan công an. Đ.LAM