Đâm thấu tim rồi bỏ mặc nạn nhân nằm gục, chạy trốn

Khoảng 10 giờ ngày 24-2, anh Tuấn (41 tuổi) điều khiển xe máu từ xã Hưng Hòa (TP Vinh) lên đến khu vực đường Yên Dũng Thượng thì anh gặp Nguyễn Văn Thìn (39 tuổi, trú phường Hưng Dũng).

Do trước đây giữa Thìn và anh Tuấn đã có mâu thuẫn nên hai bên dừng lại lớn tiếng cãi vã nhau. Thìn rút dao nhọn ra đâm nhiều nhát vào ngực anh Tuấn khiến anh gục tại chỗ. Sau đó, Thìn liền cầm dao bỏ chạy. Anh Tuấn được đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Do bị đâm thấu tim, anh Tuấn đã tử vong vào chiều cùng ngày tại bệnh viện.



Khu vực xảy ra vụ việc anh Phạm Anh Tuấn bị đâm thấu tim



Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an TP Vinh phối hợp với Công an phường Hưng Dũng và cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng. Công an đã lục soát nhiều phòng, nhà trọ gần hiện trường để truy bắt nghi can Thìn nhưng hiện vẫn chưa bắt được.