Ngày 11-9, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang tạm giữ NBH (35 tuổi, ở xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó vào lúc 7 giờ 20 ngày 6-9, tại Trường mầm non Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh), NBH dùng dao đâm hai nhát vào tay và nách anh THM (30 tuổi, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh) khiến anh M. bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau đó, H. dùng dao khống chế chị T. (trú ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh; T. là vợ cũ của Huy, đã ly hôn cách đây hai năm) buộc chị T. chở H. đến khu vực xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) để nói chuyện.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Vĩnh Linh đã liên lạc với công an các huyện lân cận để truy tìm H., giải cứu chị T. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, sau khi nhận được thông tin từ chị T. báo địa điểm bị khống chế ở thôn Đâu Bình (xã Cam Tuyền), Công an huyện Vĩnh Linh và Cam Lộ đã phối hợp giải cứu chị T., bắt giữ H..

Được biết H. và chị Thúy kết hôn năm 2013, có một người con sinh năm 2014. Sau khi ly hôn (năm 2016), chị T. yêu anh M.

Sáng 6-9, anh M. và chị Thúy chở con của chị T. đi học thì gặp H., sau đó xảy ra sự việc như đã nêu trên.