Đâm trọng thương người dân

Ngày 22/11, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Thái Doãn Thịnh (22 tuổi) và Cù Đức Cảnh (21 tuổi), ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, về hành vi cố ý gây thương tích. Với bản chất côn đồ, các đối tượng này đã dùng dao đâm bị thương một người dân khi đứng ra giải quyết va chạm giao thông.

Trước đó, khoảng 10h ngày 20/11, tại trước cửa số nhà 32 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, chị Nguyễn Trà My (ở phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng) điều khiển xe máy xảy ra va chạm giao thông với đối tượng tên Sơn khiến hai xe máy đổ ra đường. Trong lúc chị My bị xe đổ đè lên chân, Sơn dựng xe máy chạy.

Bất bình trước hành vi trên của Sơn, anh Nguyễn Vĩnh Toán, một người dân ở gần đó đã chạy ra giữ xe, yêu cầu Sơn quay lại để xin lỗi chị My. Sơn không nghe, rút điện thoại di động gọi cho Thái Văn Thịnh nói vừa va chạm giao thông, bị nhiều người quây đánh nên nhờ Thịnh đến giải vây.

Thịnh lấy dao chọc tiết lợn, rủ thêm Cù Đức Cảnh đi cùng. Sau khi được Sơn chỉ anh Toán là người đã quây đánh Sơn, Thịnh rút dao đuổi đánh anh Toán. Khi anh Toán bỏ chạy vào một nhà dân trên phố Đỗ Quang, Thịnh vẫn không buông tha mà chạy theo, dùng dao đâm vào lưng anh Toán rồi chạy ra ngoài. Lúc này, Cảnh cũng chạy theo, thấy một số thanh niên cầm dao đuổi theo Thịnh, Cảnh đã giằng được một con dao. Thấy anh Toán đang chạy từ cầu thang xuống sảnh tầng một, Cảnh tiếp tục dùng dao tấn công. Mặc dù anh Toán đã chạy lên cầu thang để trốn nhưng Cảnh vẫn đuổi theo, dùng dao chém vào chân nạn nhân khi anh này bị vấp ngã. Gây án xong, Thịnh và Cảnh tẩu thoát.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Trung Hòa đã tổ chức đưa người bị hại đi cấp cứu, đồng thời phối hợp Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội điều tra, truy xét. Đến 22h ngày 20/11, Cù Đức Cảnh đã tới cơ quan Công an đầu thú. Qua khai thác, cơ quan Công an làm rõ và bắt giữ Thái Doãn Thịnh về hành vi cố ý gây thương tích





Theo H.V (CAND)