Đâm trực diện, xe mô tô “khủng” gãy đôi

Vào khoảng 6h45 phút 26/4, tại ngã ba đường Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu, TP Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 1 mô tô phân khối lớn và 2 xe gắn máy, khiến ba người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, anh Võ Anh Khoa (quê Quãng Ngãi) điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang biển BKS 65A6-0067 đến đoạn đường trên đã tông trực diện vào xe máy mang BKS 76V1-4455 do chị Trần Thị Thiệt (ngụ xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh) điều khiển và xe máy mang BKS 76Y1-3173 do một người tên Quý điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông quá mạnh khiến cả ba người văng xa hơn 10 mét và bị thương nặng.

Tại hiện trường, xe mô tô phân khối lớn gãy đôi phần đầu, phụ tùng vương vãi khắp nơi. 2 chiếc xe gắn máy cũng bị hư hỏng nặng.

Theo một số người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, họ nghe một tiếng “ầm” rất lớn, sau đó là hình ảnh cả ba người bị nạn nằm bất động trên đường, máu me đầy người…

Ngay sau khi tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường cho thấy, ba chiếc xe va nhau với một lực khá mạnh.

Công an TP Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, điều tiết giao thông.

