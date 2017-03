Đâm trưởng công an xã ngay tại trụ sở

Tại đây, sau khi viết bản tự kiểm điểm, Thanh được Công an xã cho về nhà, tạm giữ xe máy, yêu cầu sáng mai đến giải quyết. Thanh không chấp hành mà dùng dao nhọn đâm trưởng công an xã bị trọng thương phải đi bệnh viện tỉnh cấp cứu.

Hành vi ngang ngược, coi thường tính mạng người khác, coi thường chính quyền của Thanh khiến cả cán bộ và người dân Bắc Sơn hết sức phẫn nộ…

Về Bắc Sơn trong những ngày này, đâu đâu cũng thấy người dân bàn tán xung quanh vụ việc Dương Văn Thanh (sinh năm 1994, trú tại xóm Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, Thạch Hà) dùng dao đâm anh Nguyễn Khắc Sơn -Trưởng công an xã ngay giữa trụ sở của chính quyền. Sự nóng bức của ngày hè oi ả, cộng với sự bức bối của người dân trước hành vi “coi trời bằng vung” của Thanh khiến cho Bắc Sơn mất đi cảm giác yên bình vốn có.

Anh Nguyễn Khắc Sơn được cấp cứu sau khi bị đâm và lúc đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Bí thư Đảng ủy xã Dương Công Tự và Phó Công an xã Đào Công Cường vẫn chưa nguôi bức xúc, bàng hoàng. Các anh cho biết: vào khoảng 1 giờ 30 ngày 27-7, nhận được tin báo tại nhà ông Bùi Văn Lược ở xóm 5 (xã Bắc Sơn) đang có một vụ đánh bạc. Tổ tuần tra của công an xã do anh Sơn, Trưởng công an làm tổ trưởng cùng 4 người khác liền xuống địa bàn. Tại đây, tập trung khoảng hơn 12 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, lực lượng công an xã đã tiến hành vây bắt, thu giữ được 1 bộ bát, đĩa, 4 quân vị, hơn 200.000 đồng…

Do lực lượng mỏng, số đối tượng đánh bạc lại đông, nên hầu hết con bạc đã bỏ chạy. Tuy nhiên, sau khi tiến hành lập biên bản, làm việc với chủ nhà về số xe máy đang để lại ở hiện trường, công an xã đã yêu cầu các đối tượng trở lại, đưa xe về trụ sở UBND xã để giải quyết.

Tại UBND xã, có 12 đối tượng (trong đó có 11 đối tượng là người trong xã) đã phải làm bản tự kiểm điểm, chấp hành việc bị UBND xã xử phạt vi phạm hành chính. Riêng Dương Văn Thanh, sinh năm 1994, ở xóm Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh (xã kế bên xã Bắc Sơn) không chấp hành, thách thức, chống đối. Trước hành vi bất chấp của Thanh, anh Sơn yêu cầu Thanh về nhà, công an xã sẽ tạm giữ xe máy, sáng mai mời lên giải quyết.

Tuy nhiên, không những Thanh không chấp hành mà còn dùng dao nhọn lừa lúc anh Sơn sơ hở, đã đâm một nhát chí mạng vào lưng anh. Bị đâm, anh Sơn khụy xuống, sau đó được đưa vào trạm xá xã sơ cứu rồi đưa xuống bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Sau khi đâm anh Sơn, tên Thanh liền bỏ trốn.

Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn (trái): "Không thể tin nổi, ngay giữa trụ sở của chính quyền, trước hàng trăm con mắt của nhân dân, cán bộ xã mà tên Thanh lại ngang nhiên dùng dao đâm cán bộ..."

“Sự việc xảy ra khiến chúng tôi hết sức bàng hoàng, đây là lần đầu tiên ở trên địa bàn xã Bắc Sơn xẩy ra chuyện “động trời” như thế này. Không thể tin nổi, ngay giữa trụ sở của chính quyền, trước hàng trăm con mắt của nhân dân, cán bộ xã mà tên Thanh lại ngang nhiên dùng dao đâm cán bộ…”- Bí Thư Đảng ủy xã vẫn chưa hết bức xúc khi kể lại câu chuyện với chúng tôi.

Tiếp xúc với chúng tôi tại giường bệnh ở bệnh viện đa khoa tỉnh, anh Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng, khó nhọc cho biết :“tôi vừa quay lưng vào phòng làm việc thì nghe nhói buốt sau lưng, lấy tay sờ vào lưng thì máu đã trào ướt hết áo, tôi hoa mắt, choáng váng may mà anh em đưa đi cấp cứu kịp thời…”.

Hiện tại Công an Thạch Hà đang tiến hành xử lý vụ việc. Trao đổi thêm với phóng viên, Đại tá Bùi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: đây là vụ côn đồ tấn công công an xã thứ hai xảy ra trong tháng 7-2012. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an huyện khẩn trương làm rõ vụ việc, sớm hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân Bắc Sơn rất tin tưởng pháp luật sẽ trừng trị thích đáng kẻ côn đồ “coi trời bằng vung” này.