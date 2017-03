Đấm vào mặt công an vì can ngăn việc đánh vợ

Ngày 7/10, Công an Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đang tạm giữ hình sự với đối tượng Nguyễn Duy Trung (SN 1975, thường trú tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh) để điều tra làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”.



Theo hồ sơ điều tra của Công an Cam Ranh, sau khi nhận được tin báo đối tượng Nguyễn Duy Trung tới quán cafe Luky gây rối trật tự công cộng và đánh chị Nguyễn Thị Lợi (SN 1966), là chủ quán cafe Lucky và là vợ của Trung, Công an phường Cam Nghĩa đã cử tổ công tác gồm: Đồng chí Nguyễn Đắc Phước (SN 1985), Cảnh sát khu vực và Nguyễn Xuân Hùng (SN 1965), bảo vệ Dân phố tới quán cafe Lucky để giải quyết vụ việc.



Khi tổ công tác đến, Trung có thái độ không hợp tác, đối tượng đã dùng tay đấm vào mặt đồng chí Phước và anh Hùng. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế và đưa Trung về Công an phường Cam Nghĩa xử lý.



*Trong một vụ việc khác, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng xảy ra 1 vụ “chống người thi hành công vụ”. Lúc 20h20’ ngày 6/10, tổ liên ngành làm công tác trật tự đô thị đến khu vực quán Minh Châu (đường Bờ Kè ven Sông Cái, phường Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang (Khánh Hoà), phát hiện có một số xe máy để lấn chiếm lề đường nên tiến hành lập biên bản.



Khi đó, một số đối tượng và chủ quán Minh Châu là Đỗ Nghĩa (SN 1968, thường trú 33 Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) cùng Nguyễn Văn Nhường (SN 1983, thường trú tổ 13 phường Vĩnh Hòa, tạm trú 6B Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) là em rể Nghĩa đã dùng đá ném, đánh đồng chí Lê Trọng Huy (cán bộ phòng PC65) và anh Trương Anh Tuấn (ban Bảo vệ dân phòng phường Vĩnh Thọ).



Lực lượng Cảnh sát cơ động, CS113 và Công an phường Vĩnh Thọ có mặt thực hiện tạm giữ Nghĩa, Nhường, chuyển tang vật trên về trụ sở Công an TP Nha Trang giải quyết.



Hiện 2 vụ “chống người thi hành công vụ” trên đang được Công an Khánh Hòa điều tra làm rõ.





