Đâm vào xe đầu kéo, 3 người chết, 5 người bị thương

Sáng 19-7, trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung (Thanh Hóa), ô tô 7 chỗ do tài xế Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi), ngụ ở Nam Đàn - Nghệ An điều khiển, lưu thông hướng Thanh Hóa – Hà Nội đến đoạn đường qua địa phận Hà Trung Hóa) bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo. Sau cú va chạm, ba người trên ô tô tử vong, năm người bị thương. Những người này đều quê ở Nam Đàn - Nghệ An.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ảnh: NGUYỄN HÀ

“Lúc chiếc xe va chạm, mọi người trong gia đình đều đang ngủ. Tôi và con trai (chú rể) ngồi ở phía cuối của xe là còn thức”, ông Lê Văn Minh cho biết.

Theo ông Minh, gia đình thuê chiếc xe 7 chỗ để đưa con và người nhà đi dự đám cưới con trai, tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Gia đình dự định sau khi tổ chức cưới hỏi xong sẽ trở về lại Nghệ An báo hỷ nhưng tai nạn xảy ra.



Chiếc xe ô tô bảy chỗ bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: NGUYỄN HÀ

Ông Vũ Văn Chính, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung biết: “Các nạn nhân nhập viện lúc 5 giờ sáng, trước đó có 2 người đã tử vong, một người vào đến bệnh viện thì trút hơi thở cuối cùng. Hiện tại bệnh viện đang tích cực điều trị cho những người bị thương còn lại. Đồng thời chuẩn bị xe đưa ba người tử vong về quê nhà mai táng”.

Cho đến chiều 19-7, một nạn nhân còn nguy kịch, 4 người bị thương đã qua cơn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Đại tá Lương Xuân Bốn, Phó phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/người, hỗ trợ một chuyến xe đưa các nạn nhân bị tử vong về quê an táng. Ban ATGT huyện Hà Trung hỗ trợ 2 triệu đồng cho người tử vong và 1 triệu đồng cho người bị thương.