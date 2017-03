Đâm vào xe tải, 2 người chết

Khoảng 2 giờ ngày 28-8, xe ôtô tải BKS 60S- 0916 do anh Vương Phước Thành (SN 1970, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông hướng từ Đà Lạt đi Biên Hòa.



Khi đến địa điểm trên, xe tải rẽ sang trái và đỗ bên lề trái đường để giao nước đá cho một cơ sở gần đó.



Lúc này, xe gắn máy BKS 60H5 – 3736 do Phạm Quốc Vy (SN 1993, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) điều khiển chở phía sau hai người gồm Nguyễn Hồng Cúc (SN 1994) và một người tên Tâm (chưa rõ năm sinh, cả hai cùng ngụ ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán) đang lưu thông theo chiều ngược lại và đâm vào xe tải.



Vụ tai nạn đã khiến Cúc và Vy tử vong, Tâm bị thương nặng đã được người dân chuyển đến bệnh viện.



Kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện trên người nạn nhân Nguyễn Hồng Cúc có 10 vết dao đâm thấu tim, thủng phổi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân đã bị đâm chết trước khi xảy ra tai nạn giao thông.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 0 giờ, ngày 28-8, Nguyễn Hồng Cúc cùng một nhóm bạn nhậu tại ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán.



Sau khi nhậu xong, nhóm của Cúc đi về thì có mâu thuẫn với nhóm nhậu ở bàn gần đó và xảy ra đánh nhau. Cúc đã bị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, ngụ ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người.



Nạn nhân Nguyễn Hồng Cúc được bạn chở đi cấp cứu, tuy nhiên trên đường đi thì bị tai nạn giao thông.



Hiện công an huyện Định Quán đã bắt giữ Nguyễn Thị Thùy Trang và một đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra vụ việc.



