Đâm vào xe tải, hai công an tử vong

Thượng sĩ Trần Đức Hiếu (25 tuổi) điều khiển xe môtô chở thượng sĩ Lê Thanh (23 tuổi, cùng là lính nghĩa vụ, công tác tại Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai) hướng từ thành phố Biên Hòa đi huyện Thống Nhất.



Đi đến địa phận xã Tây Hòa, xe máy tông vào đuôi ôtô tải của tài xế Lê Xuân Chiều (30 tuổi) đang đậu phía trước cùng chiều, khiến hai công an tử vong.



Vụ việc đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra.





Theo Vietnam Plus